مجلس احترام الملكية الفكرية يناقش الإنتاج المرئي والبث الفضائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش اجتماع مجلس احترام الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، ربط القطاع العام بالخاص وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص في مجال الإنتاج المرئي والبث الفضائي، وتحديد مجالات التعاون والدعم بين القطاعين. وتناول المدير التنفيذي لاحترام الملكية الفكرية ياسر الدباسي، مبادرة مجلس احترام الملكية الفكرية، منوها إلى أهمية حماية الملكية الفكرية بوصفها عنصر أساس من عناصر السياسات الاقتصادية الوطنية. فيما استعرض المختصون في الهيئة أهداف المجلس التي تكمن في تفعيل دور القطاع الخاص في تحسين عمليات الإنفاذ وزيادة التواصل والشفافية بين الهيئة والقطاع الخاص، وزيادة الاطلاع على التحديثات الجديدة في مختلف المجالات التي تقع تحت نطاق ومسؤوليات الهيئة، وتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في موضوعات الملكية الفكرية والعمل على حلها بالتشارك. الاجتماع تطرق إلى:





السياسات الخاصة بحجب المواقع المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية



توضيح وتفصيل مشروع لائحة حق المؤلف



عرض إحصائيات وأعمال إدارة احترام الملكية الفكرية المتعلقة بالإنفاذ



شرح طريقة تقديم الشكوى والمتطلبات اللازمة لذلك



العقبات التي تواجه القطاع الخاص ومشاركة الأفكار المساعدة لمكافحة القرصنة



الحد من الانتهاكات في المجال الرقمي



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