الفيصل يستعرض مستجدات مشاريع تصريف مياه الأمطار بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بحضور نائبه بدر بن سلطان، في الإمارة بجدة أمس، اجتماعا تخلله استعراض مشاريع أمانة جدة وسير العمل فيها.

واطلع الفصيل خلال الاجتماع الذي حضره أمين محافظة جدة صالح التركي، على آخر الأعمال في مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية للمرحلتين الثانية والثالثة، التي تشمل أحياء الحمدانية، الصالحية، الرحمانية، الأجزاء المتبقية من حي الفلاح.

كما استمع لشرح عن الأعمال الجاري تنفيذها فيما يخص مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية في نفق السلام، وحي المنار، وطريق الحرمين بحي النخيل، وحي التيسير، وحي الأصالة، إضافة إلى مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة.

واستعرض أمير المنطقة آخر المستجدات في مشاريع تصريف مياه الأمطار التي تحت الطرح والمزمع تنفيذها في عدد من الأحياء.

من جهة أخرى وافق الأمير خالد الفيصل رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي على اختيار الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري شخصية العام الثقافية لجائزة الأمير عبدالله الفيصل في دورتها الثالثة.

مشاريع تصريف المياه شملت أحياء:

