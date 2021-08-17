القصاص من مواطن قتل زوجته في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ أمس حكم القتل قصاصا بالجاني إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين ـ سعودي ـ الذي أقدم على قتل زوجته مهرة بنت هادي الحسيني ـ سعودية ـ، وذلك بضربها بعصا على رأسها وكيّها بالنار مما أدى لوفاتها بسبب خلاف بينهما. وأوضحت وزارة الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت حينها من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.



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