إزالة تعديات على أراض حكومية وإغلاق مستودع عشوائي بمكة

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية في حي الخالدية (1) تعديات جزئية على أراض حكومية، وتمثلت التعديات بإحداث غرف وأحواش وهناجر، مشيرة إلى أن المساحة الإجمالية للتعديات تقارب 2350م، وجرت إزالتها إزالة كلية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مؤكدة أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أية تعديات على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة.
كما أغلقت بلدية العمرة الفرعية التابعة للأمانة مستودعا عشوائيا مخالفا لمواد البناء، ضمن نطاقها الإشرافي، وذلك لعدم استيفاء الاشتراطات الفنية.
وبينت البلدية أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع العشوائي المخالف للاشتراطات الفنية، ورصدت مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء تخزين المواد وعدم وجود تراخيص نظامية، مبينة أنه جرى استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع، واتخاذ الإجراءات النظامية وإغلاقه فورا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
ودعت الأمانة إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي تعد أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.
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