إغلاق 42 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية في جدة

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وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و 15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 75 مخالفة.
وأكدت تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أية مخالفات عبر إدارة البلاغات 940، أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.
من جهة ثانية أزالت أمانة جدة، خلال الربع الثاني من العام الجاري 294 طنا من مخلفات البناء، إلى جانب تنظيف وتطهير نحو مليون متر للشوارع الرئيسة والفرعية والساحات بالمحافظة.
وأوضحت أن أعمال النظافة استهدفت الشوارع والحدائق وطرق المشاة والميادين العامة والجسور والأنفاق في جميع المحاور الرئيسة بالمدينة، إضافة إلى إزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء، وإزالة بقايا مخلفات إطعام الطيور وطمس الكتابات على الجدران، والتخلص منها، من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات تمثلت في تكثيف فرق الكنس اليدوي، ومضاعفة عمالة الالتقاط، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية، إضافة إلى تكثيف أعمال الالتقاط بالمواقع المفتوحة من أجل تحسين وإزالة مظاهر التشوه الحضري.
المخالفات تمثلت في:
- عدم الالتزام بالتباعد.
- عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح.
- التساهل في قياس حرارة العملاء.
- عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا.
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