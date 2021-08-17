شكرا لقرائتكم خبر 99 % من منومي العنايات المركزة غير مكتملي التحصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أشارت البيانات المحلية إلى أن 99% من المنومين في العنايات المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين، حثت هيئة الصحة العامة «وقاية»، على أهمية التحصين الكامل وسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة، لما في ذلك من حماية لهم وتأثير إيجابي على المنحنى الوبائي والحفاظ على المكتسبات الوطنية في التصدي للجائحة، ويسرع بالعودة للحياة الطبيعية.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع ما جرى نشره أخيرا من المراكز المختصة عالميا ومحليا في مجال الصحة العامة فيما يخص متغيرات كوفيد-19، وخصائص وفعالية اللقاحات، وتأثير ذلك في خفض عبء المرض حول العالم.

وبينت أنه ثبت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فعالية عالية في الحماية من مرض كوفيد-19 ومضاعفاته، حيث كان الأشخاص المحصنين (الذين تم تطعيمهم بجرعتين) أقل عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات من التنويم والوفاة.

وأشارت إلى أنها تابعت أيضا مستجدات المتحورات، وأثر الجرعة الأولى من اللقاح داخل المملكة على انخفاض المنحنى الوبائي وعدد الحالات وانحسار متحورات (الفا وبيتا)، وكذلك تابعت المستجدات بشأن متحور «دلتا» الذي جرى رصده في فحوص التسلسل الجيني بالمملكة أخيرا، حيث تشير الدراسات إلى أنه أكثر قابلية للانتقال عند مقارنته بالمتغيرات الأخرى، حتى في الأفراد الذين جرى تلقيحهم، ولكن العدوى في الأشخاص مكتملي التحصين بجرعتين قد تحدث في نسب صغيرة فقط مقارنة بالأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة فقط أو لم يتلقوا اللقاح.

وحثت الهيئة الجميع على أهمية التحصين الكامل وسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة، لما في ذلك من حماية لهم وتأثير إيجابي على المنحنى الوبائي والحفاظ على المكتسبات الوطنية في التصدي للجائحة، ويسرع بالعودة للحياة الطبيعية.

اللقاحات المعتمدة في المملكة:

