ترحيل 600 ألف كتاب لمدارس نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحلت إدارة تعليم نجران 600 ألف كتاب للمدارس، وأكملت إيصال مقررات المرحلة الابتدائية بنين وبنات لكافة مدارس منطقة نجران بنسبة 100، إضافة إلى توفير كافة وسائل السلامة فيما يخص الإجراءات الوقائية في المنشآت التعليمية. كما كثف الزيارات الدورية بشكل مستمر للوقوف على ما تم إنجازه للوصول إلى بداية انطلاقة جادة وقوية للعام الدراسي الجديد، بما يضمن اكتمال منظومة التعليم مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.



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