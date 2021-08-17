تركيب 1100 كاميرا مراقبة في 137 مدرسة بالباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة التعليم بمنطقة الباحة المرحلة الثانية من تركيب 1100 كاميرا مراقبة في 137 مدرسة للبنين والبنات على مستوى المنطقة بنحو مليون وثلاثمئة ألف ريال. وأوضح مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وزائريها تتوفر معها متطلبات السلامة وحماية ما تحويه المباني المدرسية من تجهيزات وأدوات ومقدرات؛ بما يساعد على إيجاد بيئة مدرسية تعين الطلبة على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للنجاح في مسيرتهم الدراسية ومستقبلهم المهني.



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