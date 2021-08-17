الصحة تحث على جرعتي اللقاح للوقاية من المتحورات سريعة الانتشار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما دعت وزارة الصحة إلى أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات فيروس كورونا سريعة الانتشار، مهيبة بالجميع إلى استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق «توكلنا» للحصول على اللقاح، أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 569 حالة مؤكدة في مؤشر على تسجيلها دون الـ600 إصابة منذ أشهر، في حين سجلت حالات الشفاء 704 حالات وبلغت الحالات النشطة 6502 حالة منها 1295 حالة حرجة. ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. ‏



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