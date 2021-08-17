تدريب مرشدات للتشجيع على الرضاعة الطبيعية

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وتهدف الاتفاقية إلى الشراكة والتعاون لتعزيز وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتوعية المجتمع، وذلك من خلال تدريب مدربين للرضاعة الطبيعية، وتدريب مرشدات الرضاعة الطبيعية، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والتطويرية، وتشكيل فريق عمل يضم مختصين من كلا الطرفين لتفعيل مجالات التعاون في التدريب.
يذكر أن برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية هو أحد البرامج الصحية الدولية، الذي تمثله الإدارة العامة للتغذية بصفتها المنسق الوطني للبرنامج، ويعنى بشكل أساس بالتنسيق والإشراف على وضع السياسات الداعمة للرضاعة الطبيعية، ورفع نسبتها على مستوى المملكة.
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