محمد بن مسعود - الدمام - "واتس آب" أغلق حسابًا للشكاوى أعلنت شركة "يوتيوب" أنها حظرت حسابات تملكها وتديرها حركة طالبان، في إطار إسراع شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية توضيح قواعدها تجاه منشورات الحركة؛ بحسب ما ذكرت "رويترز". وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن خدمة التراسل "واتس آب" التابعة لشركة فيسبوك، أغلقت خط شكاوى ساخنًا أنشأته "طالبان" بعد سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل. "يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-17 أعلنت شركة "يوتيوب" أنها حظرت حسابات تملكها وتديرها حركة طالبان، في إطار إسراع شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية توضيح قواعدها تجاه منشورات الحركة؛ بحسب ما ذكرت "رويترز". وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن خدمة التراسل "واتس آب" التابعة لشركة فيسبوك، أغلقت خط شكاوى ساخنًا أنشأته "طالبان" بعد سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل. 17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 09:41 PM "واتس آب" أغلق حسابًا للشكاوى "واتس آب" أغلق حسابًا للشكاوى أعلنت شركة "يوتيوب" أنها حظرت حسابات تملكها وتديرها حركة طالبان، في إطار إسراع شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية توضيح قواعدها تجاه منشورات الحركة؛ بحسب ما ذكرت "رويترز". وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن خدمة التراسل "واتس آب" التابعة لشركة فيسبوك، أغلقت خط شكاوى ساخنًا أنشأته "طالبان" بعد سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل. ، "يوتيوب" يحظر حسابات "طالبان" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه يوتيوب

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