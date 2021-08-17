عزل وتعيين.. خامنئي يناور بـ"رأس" البحرية الإيرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرار يصدره المرشد الإيراني بعزل قائد قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي وتعيين شهرام إيراني خلفا له.

وسائل إعلام رسمية إيرانية تابعتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران، ذكرت أن "المرشد علي خامنئي استبدل الأدميرال شهرام إيراني بالأدميرال حسين خانزادي لتولي قيادة قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني".

وتم تعيين حسين خانزادي قائدا للبحرية الإيرانية قبل أقل من أربع سنوات، وفي السنوات الأربع الماضية، وقعت حوادث مختلفة للبحرية الإيرانية وقتل بعض جنودها.

حوادث تقف بالردهة الخلفية للعزل، ويرجح مراقبون أن يكون مناورة لإرباك الغرب، في رسالة يصعب التكهن بفحواها، أي ما إن كانت الإطاحة بقائد البحرية إشارة للتراجع عن السلوك الإيراني في الخليج أو عقاب على فشل القائد السابق في مهامه.

وفي وقت سابق، تعرضت مدمرة دماوند، السفينة البحرية الرئيسية في بحر قزوين، لحادث مميت ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وفي منطقة الخليج العربي، قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا من قوات البحرية الإيرانية إثر تعرض سفينتهم لـ”نيران صديقة” في مايو/ أيار من العام الماضي،

ومؤخرا اشتعلت النيران في سفينة خارك وهي من أكبر السفن البحرية التابعة للجيش الإيراني في بحر عمان ثم غرقت.

واكتفى المرشد علي خامنئي بتقديم الشكر للأدميرال حسين خانزادي على "جهوده الفعالة"، لكنه لم يعينه في منصب جديد على عكس القائد السابق.

وحضر الأدميرال حسين خانزادي مؤخراً عرضاً للبحرية الروسية في سان بطرسبرج.

والأدميرال الجديد شهرام إيراني الذي جرى تعيينه بمنصب القائد الجديد للبحرية في الجيش الإيراني، تولى قيادة بعض أهم مهام أساطيل الجيش، ومنها مهمة عبور قناة السويس.

وفي الهيكل العسكري في إيران، الجيش هو مسؤول عن السيطرة على مياه إيران في بحر قزوين وبحر عمان.