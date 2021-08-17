اعتماد مسابقة جديدة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن فهد بن حثلين، مؤسس ورئيس منظمة الهجن الدولية، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل، اعتماد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6.

مسابقة جديدة:

وقال ابن حثلين في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه للوصول لأكبر قدر من التنوع والشمولية بين جميع ملاك الإبل فقد اعتمدنا مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6، وتشمل فئة الجمل (20)، فئة الفردي (دق) و(جل) بواقع 5 مراكز لكل فئة.



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