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مخالفون في قبضة الأمن بسبب جرائم متنوعة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

مخالفون في قبضة الأمن بسبب جرائم متنوعة

منهم 6 مواطنين تعرضوا لسيدة داخل مركبتها

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

سرقة وتعرض: 

وخلال الأيام الماضية تم ضبط 3 مقيمين تورطوا بانتحال صفة رجال الأمن ودخلوا منزل أحد المقيمين وسرقوا مبلغًا ماليًّا ومتعلقات شخصية في جدة، كما تم القبض على 6 مواطنين تعرضوا لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد الأحياء وصدم أحدهم مركبتها وهرب من الموقع.

ونشر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يبين جهوده في ضبط المخالفين ومنفذي تلك الجرائم في مختلف مناطق المملكة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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