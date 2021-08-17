مخالفون في قبضة الأمن بسبب جرائم متنوعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

سرقة وتعرض:

وخلال الأيام الماضية تم ضبط 3 مقيمين تورطوا بانتحال صفة رجال الأمن ودخلوا منزل أحد المقيمين وسرقوا مبلغًا ماليًّا ومتعلقات شخصية في جدة، كما تم القبض على 6 مواطنين تعرضوا لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد الأحياء وصدم أحدهم مركبتها وهرب من الموقع.

ونشر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يبين جهوده في ضبط المخالفين ومنفذي تلك الجرائم في مختلف مناطق المملكة.

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