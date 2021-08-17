هيئة الاتصالات : سرعة الإنترنت في السعودية 147.06 ميجابت/ثانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - واس

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 147.06 ميجابت في الثانية، بنسبة نمو تقدر بـ 23.04%، مقارنةً بالربع الأول من هذا العام؛ وذلك بحسب نتائج تقرير “مقياس” لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

سرعة الإنترنت المتنقل

وأشارت الهيئة في تقرير “مقياس” الربعي إلى تصدر شركة “STC” لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 162.25 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة “زين” في المركز الثاني بمتوسط سرعة 126.59، فيما حلت شركة “موبايلي” في المركز الثالث بمتوسط سرعة يصل إلى 117.91 ميجابت في الثانية.

فيما تصدرت شركة “سلام” قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت عبر الألياف الضوئية بمتوسط سرعة تحميل يبلغ 112.69 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة “STC” في المركز الثاني بمتوسط سرعة يبلغ 91.29 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة “موبايلي” في المركز الثالث بمتوسط سرعة يبلغ 89.92 ميجابت في الثانية.

أداء مقدمي خدمات الاتصالات

كما كشف تقرير “مقياس” عن تصدر شركة “STC” لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقة المدينة المنورة التي تصدرت فيها شركة “زين”.

يُشار إلى أن “هيئة الاتصالات” تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛

عبر العديد من الآليات من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

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