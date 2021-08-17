السعودية | بعد انقطاع لأكثر من عام.. هكذا عاد "الفتيان" للمسجد النبوي

شكرا لقرائتكم بعد انقطاع لأكثر من عام.. هكذا عاد "الفتيان" للمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بفرحة غامرة تزين "الفتيان" حين عودتهم للصلاة في المسجد النبوي الشريف، وأظهرت الصور التي بثتها وكالة شؤون المسجد النبوي عودة الفئات العمرية ما بين ١٢ - ١٨ سنة للصلاة في المسجد النبوي، بعد حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا.

وأبرزت الصور نفسها، عددا منهم يؤدون الصلوات، وآخرون يتلون القرآن وسط سعادة كبيرة، بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف.

احد الفتيان يتلوا القرآن داخل المسجد النبوي

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فيما أشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى تمكين الفئات العمرية من 12 - 18 سنة من تصاريح العمرة لمعتمري الداخل وزيارة المسجد النبوي الشريف، مع اشتراط تلقي التحصين "جرعتين".

وبدأت وزارة الصحة السعودية في ٣٠ يونيو بإعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 12- 18 عاماً، في مراكزها المنتشرة في المناطق السعودية عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي.