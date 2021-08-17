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ذكر مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم (الثلاثاء)، أن جرائم وعمليات إعدام انتقامية يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي ترتكب حالياً في أفغانستان.
وقال "خان" في بيان نقلته "فرانس 24": "أتابع عن كثب الأحداث في أفغانستان، وأنا قلق خصوصاً للمؤشرات الأخيرة إلى تصاعد العنف في البلاد".
وأضاف: "هناك جرائم يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".
وأعلنت حركة طالبان اليوم أن الحرب انتهت في أفغانستان، وقد عفت عن جميع خصومها.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 08:46 PM
"خان" أعرب عن قلقه من تصاعد العنف"الجنائية الدولية": جرائم وعمليات إعدام انتقامية ترتكب في أفغانستان
ذكر مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم (الثلاثاء)، أن جرائم وعمليات إعدام انتقامية يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي ترتكب حالياً في أفغانستان.
وقال "خان" في بيان نقلته "فرانس 24": "أتابع عن كثب الأحداث في أفغانستان، وأنا قلق خصوصاً للمؤشرات الأخيرة إلى تصاعد العنف في البلاد".
وأضاف: "هناك جرائم يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".
وأعلنت حركة طالبان اليوم أن الحرب انتهت في أفغانستان، وقد عفت عن جميع خصومها.
، "الجنائية الدولية": جرائم وعمليات إعدام انتقامية ترتكب في أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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