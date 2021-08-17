محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى أن الحركة لن توافق على استغلال التراب الأفغاني ذكر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن "طالبان لن تسمح للمقاتلين الأجانب بـتهديد أمن البلدان الأخرى أو إيذائها انطلاقًا من أفغانستان". وعن علاقة "طالبان" بتنظيم القاعدة الإرهابي قال "مجاهد" خلال أول مؤتمر صحفي للحركة من العاصمة كابل: "إن طالبان لن تسمح لأحد باستغلال التراب الأفغاني لشن هجمات". عن علاقة "طالبان" بـ"القاعدة".. "مجاهد": لن نسمح للمقاتلين الأجانب بتهديد الدول الأخرى صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-17 ذكر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن "طالبان لن تسمح للمقاتلين الأجانب بـتهديد أمن البلدان الأخرى أو إيذائها انطلاقًا من أفغانستان". وعن علاقة "طالبان" بتنظيم القاعدة الإرهابي قال "مجاهد" خلال أول مؤتمر صحفي للحركة من العاصمة كابل: "إن طالبان لن تسمح لأحد باستغلال التراب الأفغاني لشن هجمات". 17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 08:15 PM أشار إلى أن الحركة لن توافق على استغلال التراب الأفغاني أشار إلى أن الحركة لن توافق على استغلال التراب الأفغاني ذكر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن "طالبان لن تسمح للمقاتلين الأجانب بـتهديد أمن البلدان الأخرى أو إيذائها انطلاقًا من أفغانستان". وعن علاقة "طالبان" بتنظيم القاعدة الإرهابي قال "مجاهد" خلال أول مؤتمر صحفي للحركة من العاصمة كابل: "إن طالبان لن تسمح لأحد باستغلال التراب الأفغاني لشن هجمات". ، عن علاقة "طالبان" بـ"القاعدة".. "مجاهد": لن نسمح للمقاتلين الأجانب بتهديد الدول الأخرى ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر عن علاقة "طالبان" بـ"القاعدة".. "مجاهد": لن نسمح للمقاتلين الأجانب بتهديد الدول الأخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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