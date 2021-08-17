محمد بن مسعود - الدمام - حاولوا التسلل إلى أحد مواقعه المتقدمة قُتل 15 متمرداً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في كمين محكم للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب. وأوضح مصدر عسكري أن الكمين نصب للحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة للجيش الوطني في جبهة المشجح، وفقاً لـ"سبتمبر نت". الجيش اليمني يقضي على 15 حوثياً في كمين غرب مأرب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-17 قُتل 15 متمرداً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في كمين محكم للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب. وأوضح مصدر عسكري أن الكمين نصب للحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة للجيش الوطني في جبهة المشجح، وفقاً لـ"سبتمبر نت". 17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 07:27 PM حاولوا التسلل إلى أحد مواقعه المتقدمة حاولوا التسلل إلى أحد مواقعه المتقدمة قُتل 15 متمرداً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في كمين محكم للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب. وأوضح مصدر عسكري أن الكمين نصب للحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة للجيش الوطني في جبهة المشجح، وفقاً لـ"سبتمبر نت". ، الجيش اليمني يقضي على 15 حوثياً في كمين غرب مأرب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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