، أمريكا ربما تمدّد الانسحاب من أفغانستان إلى سبتمبر ،

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ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" جون كيربي، اليوم "الثلاثاء"، أن أميركا ربما تمدّد مهمة سحب القوات من أفغانستان إلى سبتمبر المقبل؛ وفقًا للتطورات.
وقال "كيربي" في مؤتمر صحفي: "سنزيد من قدراتنا القصوى والوصول إلى إجلاء 20 رحلة يوميًّا من مطار كابول، وهو آمن في الوقت الحالي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف: "لا نأخذ شيئًا بأنه من المسلّمات، فالمهمة ستستمرّ حتى 31 أغسطس، وتشمل خفض عدد موظفي السفارة، والوقت أمر جوهري وكلنا نشعر بأن الأمر مُلحّ".
من جانبه بيّن مسؤول في البيت الأبيض أن مطار كرزاي مفتوح والطائرات يمكنها الإقلاع والهبوط حتى على الجانب المدني.
وبيّن أن الطائرات العسكرية أقلعت اليوم من مطار كرزاي وعلى متنها المواطنون الأميركيون وموظفو السفارة.
أمريكا ربما تمدّد الانسحاب من أفغانستان إلى سبتمبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-17
ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" جون كيربي، اليوم "الثلاثاء"، أن أميركا ربما تمدّد مهمة سحب القوات من أفغانستان إلى سبتمبر المقبل؛ وفقًا للتطورات.
وقال "كيربي" في مؤتمر صحفي: "سنزيد من قدراتنا القصوى والوصول إلى إجلاء 20 رحلة يوميًّا من مطار كابول، وهو آمن في الوقت الحالي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف: "لا نأخذ شيئًا بأنه من المسلّمات، فالمهمة ستستمرّ حتى 31 أغسطس، وتشمل خفض عدد موظفي السفارة، والوقت أمر جوهري وكلنا نشعر بأن الأمر مُلحّ".
من جانبه بيّن مسؤول في البيت الأبيض أن مطار كرزاي مفتوح والطائرات يمكنها الإقلاع والهبوط حتى على الجانب المدني.
وبيّن أن الطائرات العسكرية أقلعت اليوم من مطار كرزاي وعلى متنها المواطنون الأميركيون وموظفو السفارة.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
06:31 PM
رفع عدد رحلات الإجلاء من مطار كابول إلى 20 يوميًّا
ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" جون كيربي، اليوم "الثلاثاء"، أن أميركا ربما تمدّد مهمة سحب القوات من أفغانستان إلى سبتمبر المقبل؛ وفقًا للتطورات.
وقال "كيربي" في مؤتمر صحفي: "سنزيد من قدراتنا القصوى والوصول إلى إجلاء 20 رحلة يوميًّا من مطار كابول، وهو آمن في الوقت الحالي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف: "لا نأخذ شيئًا بأنه من المسلّمات، فالمهمة ستستمرّ حتى 31 أغسطس، وتشمل خفض عدد موظفي السفارة، والوقت أمر جوهري وكلنا نشعر بأن الأمر مُلحّ".
من جانبه بيّن مسؤول في البيت الأبيض أن مطار كرزاي مفتوح والطائرات يمكنها الإقلاع والهبوط حتى على الجانب المدني.
وبيّن أن الطائرات العسكرية أقلعت اليوم من مطار كرزاي وعلى متنها المواطنون الأميركيون وموظفو السفارة.
، أمريكا ربما تمدّد الانسحاب من أفغانستان إلى سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365
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