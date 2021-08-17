شكرا لمتابعة خبر عن مختص: عودة الطلاب والطالبات عن بعد لمن لم يتلقى جرعتين من لقاح كورونا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، عن مصير الطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتين من لقاح كورونا وأصحاب الظروف الصحية.

وقال عبداللطيف الحمادي، خلال مداخلة بقناة الإخبارية، إن الطلاب الذين لم يكملوا الجرعتين ستكون عودتهم عن بعد، مبينا أن المعلم باستطاعته الآن أن يشرح للطلاب الحضور والطلاب عن بعد عبر منصة "مدرستي".

وأشار:"أثناء شرح المعلم والمعلمة داخل الفصل الدراسي سوف يفتح الطلاب المنصة ويستمع الطلاب والطالبات يستمعون للمعلم والمعلمة عن بعد، بالإضافة إلى وجود قنوات عين والدروس المستمرة فيها على مدار الساعة".