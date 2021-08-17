شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة" تطلق خدمة طلب العمالة المؤقتة إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة طلب العمالة المؤقتة إلكترونيًا، لدعم وتمكين المزارعين من القيام بالعمليات الإنتاجية.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن الخدمة تشمل زراعة النخيل، الصيد البحري، مشاريع الاستزراع السمكي، الفواكه والمحاصيل الحقلية، الجمعيات التعاونية الزراعية، جميع القطاعات الزراعية الإنتاجية.

وكشفت عن شروط الحصول على الخدمة وتتضمن أن يكون طالب الخدمة حاصل على هذه التراخيص “شهادة تسجيل موقع زراعي، شهادة صحية، ترخيص مشروع زراعي، رخصة صيد اسماك، رخصة منحل” أو ما في حكمها.

وشملت الشروط أيضا أن يكون مضى ستة أشهر على تاريخ إصدار السجل الزراعي، يتم منح العمالة بناء على الضوابط الخاصة بمنح العمالة، لا يعد تقديم هذه الخدمة مستند تملك.