شكرا لمتابعة خبر عن الأمير بدر عبد المحسن يوجه الشكر لكل من سانده خلال وعكته الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن بن عبدالعزيز، الشكر لكل من ساند خلال وعكته الصحية.

وقال "الأمير بدر" عبر حسابه على "تويتر": "اتقدم بالشكر الخالص لكل من سأل عنى ودعا لى بالشفاء اثر الوعكة الصحيه التى اصابتني ولله الحمد على كل حال".

وجاء ذلك بعد تدشين هاشتاق مغمور بعبارات الحب والدعاء لـ الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن؛ وذلك بعد أن أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وكان الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن بن عبدالعزيز قد أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح.