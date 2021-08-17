شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواقع أثرية تعود للقرن الأول الميلادي بجبل "كنزان" بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

يقع جبل "كنزان" في شرق قرية "الشعبة" التابعة لمحافظة الأحساء، ويبلغ ارتفاعه 246 م فوق سطح البحر.

وذكر المؤرخ التاريخي، أحمد المطلق، أنه تم اكتشاف أكثر من 500 قطعة أثرية يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه تم العثور على 5 مدافن بالجبل، ما يدل على أن المنطقة كانت منطقة استيطان خلال الفترة الهلنستية، فضلا عن آثار يعود تاريخها من القرن الأول إلى الثالث قبل الميلاد.