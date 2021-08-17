شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: المتحور دلتا أسرع في الانتشار من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث استشاري عن مدى تشابه أعراض المتحور دلتا مع أعراض كورونا مشيرًا لأهمية تقصي المعلومات من مصدرها الأساسي لتجنب الشائعات.

وقال "الاستشاري": "الأشخاص يتلقون معلومات من كل مكان ووسائل التواصل الاجتماعي منتشر بها تخوفات لا أساس لها من الصحة؛ لذا يجب أن نذهب لمصدر الخبر الأساسي وهو وزارة الصحة"، وفقًا لقناة "الإخبارية".

وأوضح أيضًأ أن الدراسات تحدثت عن المتحورات بالتفصيل مشيرًا إلى أن الدراسات المعتمدة أثبتت أن فيروس متحور دلتا أسرع بالانتشار بشكل كبير ولكن الاحترازات والحماية منه هى ذاتها الاجراءات الخاصة بفيروس كورونا وجرعتين من اللقاح تحمي منه.