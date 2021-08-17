شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "التعليم" تطلق نظام المسارات بداية من العام الدراسي القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تطلق وزارة التعليم بداية من العام الدراسي القادم نظام المسارات الجديد الهادف لتجهيز خريجي الثانوية للتخصصات الجامعية وسوق العمل.

وشملت المسارات الجديدة كل من المسار العام والصحة والحياة والعلوم والحاسب والهندسة وإدارة الأعمال والمسار الشرعي، وسيرفع نظام المسارات جودة الأداء المهني من خلال ساعات العمل التطوعية.

وأكد المشرف العام على نظام مسارات، إبراهيم الحميدان، أنه لم يعد هناك مسار أدبي ولكن هناك مسارات مختلفة منها إدارة أعمال وشرعي والصحة والحياة والهندسة، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "العربية".

وأشار إلي أن التحصيل الدراسي ليس المعيار الوحيد لتحديد هذه المسارات، وانما سيؤخذ في الاعتبار ميول واتجاهات الطلاب، فضلا عن إتاحة الفرصة للطلاب بتعديل مساراتهم حتى بعد نهاية الصف الثاني الثانوي.