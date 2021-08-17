شكرا لمتابعة خبر عن النقابة العامة للسيارات تستقبل أول وفد من معتمري الخارج (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

بدأت النقابة العامة للسيارات في استقبال أول وفد من معتمري الخارج، وفق الإجراءات الصحية والوقائية.

وباشرت النقابة بنقل 120معتمرًا من العراق عبر حافلات مخصّصة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مكة المكرمة على حسب الخطط التشغيلية والتنفيذية من الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن ذلك يأتي تنفيذًا للخطة الاستراتيجية المعتمدة لموسم العمرة الحالي لضمان وصول وفود الرحمن بيسر وسهولة لأداء العمرة إلى بيت الله الحرام.