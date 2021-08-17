الشيخ عبدالسلام السليمان: إفراد صيام يوم عاشوراء لا حرج فيه.. وفضله عظيم

الرياض - محمد عبدالله - قال الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، إن إفراد صيام يوم عاشوراء (دون صيام يوم قبله أو بعده) لا حرج فيه.

وأضاف السليمان، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى» المذاع على قناة السعودية، إن المسلم عليه ألا يفرط في مثل تلك الأوقات ولو بدقيقة أو ثانية، طالما لديه استطاعة الصيام وأن يجاهد نفسه للحصول على الفضل العظيم.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأفرده، لذلك على المسلم أن يحرص على صيام يوم قبل يوم عاشوراء فإن لم يستطع فليصم يوما بعده، والأفضل أن يصوم الثلاثة أيام (يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده)، مستكملا: إن صيام يوم عاشوراء والصيام في شهر محرم والإكثار منه فيه فضل عظيم.