مرور جدة: إغلاق طريق الأمير ماجد كاملًا بدءًا من الخميس المقبل

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، اليوم الثلاثاء، إغلاق طريق الأمير ماجد كاملًا مع مسارات الخدمة، ابتداءً من الساعة 11 مساء يوم الخميس الموافق 19 أغسطس.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع «تويتر»: «تنوه إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد كاملاً مع مسارات الخدمة».

وأضاف: «ابتداءً من الساعة 11م يوم الخميس الموافق 19 أغسطس وحتى الساعة 2م يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس، وذلك لإنشاء جسر مشاة».

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