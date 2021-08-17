55 شخصًا يخالفون الإجراءات الاحترازية بـ«الحدود الشمالية».. والشرطة تضبطهم

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت شرطة الحدود الشمالية 55 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بحسب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية إن الجهات المختصة في شرطة المنطقة، ضبطت 55 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وبحسب المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.