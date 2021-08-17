تهور قائد مركبة على «طريق خريص» في الرياض ينتهي بإلقاء القبض عليه

الرياض - محمد عبدالله - ضبط رجال المرور، قائد مركبة يقود بطريقة متهورة على طريق خريص في الرياض، وتفاعل المرور، مع بلاغ بشأن الواقعة، بعدما طالب مقدم البلاغ بالرجوع للكاميرات على طريق خريص، موثقا بلاغه بمقطع فيديو.

وقال «المرور السعودي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام (نظام المرور).

إلى ذلك، ينص نظام المرور على أن «كل قائد مركبة عليه أن يراعي في سيره على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط، وأنْ يترك بينه وبين المركبة التي أمامه، مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها المركبة فجأة، والإعلان عن رغبته في الإبطاء في السير أو تهدئة سرعته قبلها بوقتٍ كافٍ، سواء باستعمال الإشارات أو نور الفرامل الخلفي وألَّا يستعمل المكابح فجأةً، إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لأغراض السلامة».