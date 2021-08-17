معلم يوجه 4 نصائح للأسر السعودية قبل الدراسة حضوريًا

الرياض - محمد عبدالله - نصح المعلم بالمرحلة الثانوية خالد الزهراني، الأسر بأن تكون وجبة الإفطار في المنزل مع أخذ وجبات خفيفة معهم بالحقيبة؛ لتفادي مسألة التواجد أمام المقصف احترازياً (ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا).

وأكد «الزهراني» بمداخلة لإذاعة «الرياض»، أهمية التباعد داخل الفصول الدراسة – وفق الآلية التي حددتها وزارة التعليم – وعدم الاستعانة بأدوات مدرسية لطلاب آخرين، فضلًا عن سرعة الحصول على لقاح كورونا.

وتابع، أن ظهور المتحور دلتا مسألة لاتؤرق؛ لأن لدينا الاجراءات المتبعة التي ستحفظ لنا البيئة التعليمية مع أخذ اللقاح.

وكان وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة عبدالرحمن الشايع، أكد جاهزية جميع مدارس وزارة التعليم لبدء الدراسة، وتم اعتماد ميزانية إضافية – بشكل استثنائي – لتأمين مواد الإجراءات الاحترازية في المدارس لعودة آمنة للكادر التعليمي والإداري والطلاب والطالبات.

وأضاف «الشايع»، أنه في حال وجود قصور من أي مقاول في أي أعمال (تتعلق بالمدارس) يتم اتخاذ الإجراءات النظامية للتصعيد واتخاذ الإجراءات البديلة في حالة رصد عدم جاهزيته للقيام بما أسند إليه من أعمال.