إقفال طرح أغسطس من الصكوك المحلية بإجمالي 11.358 مليار ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أغسطس 2021م تحت برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.358 مليار ريال سعودي ( أحد عشر ملياراً وثلاثمائة وثمانية وخمسين مليون ريال سعودي).

حصيلة برنامج الصكوك المحلية

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.508 مليار ريال سعودي (ملياران وخمسمائة وثمانية ملايين) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 4.485 مليار ريال سعودي (أربع مليارات وأربعمائة وخمسة وثمانين مليونا) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثالثة 4.365 مليار ريال سعودي (أربع مليارات وثلاثمائة وخمسة وستين مليونا) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي.

خطة الاقتراض المحلية

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، التي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيد التسوية.

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