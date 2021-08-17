ضبط 55 شخصًا في تجمع مخالف بالحدود الشمالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الحدود الشمالية القبض على (55) شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

تفاصيل ضبط تجمع مخالف بالشمالية

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات المختصة في شرطة المنطقة، ضبطت (55) شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19)، واتخذت الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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