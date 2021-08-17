ما هو سرطان الرئة وهل يمكن علاجه ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يحتفل المجتمع الصحي العالمي في أغسطس بشهر مكافحة سرطان الرئة، بهدف توعية أفراد المجتمعات بكيفية الوقاية منه وتفادي الإصابة به، وأبرز المسببات التي تمهّد للمرض.

نموذج غير متحكم به:

وفي هذا الإطار يقول استشاري علاج الأورام بالأشعة الدكتور هدير مصطفى مير، إن هذا النوع من السرطان هو نمو غير متحكم به لخلايا غير طبيعية في إحدى أو كلتا الرئتين، وهذه الخلايا غير الطبيعية لا تقوم بمهام خلايا الرئة الطبيعية ولا تتطور إلى أنسجة رئة سليمة، فتتشكل الأورام وتعيق عمل الرئة.

أسباب سرطان الرئة وأنواعه:

وعن أسباب الإصابة يضيف الدكتور هدير: غالبًا التدخين هو المسبب الرئيسي – سواء في المدخنين والأشخاص المعرضين للتدخين السلبي، وقد تحدث بعض الإصابات لغير المدخنين.

أما عن الأنواع فيقسم الأطباء سرطان الرئة إلى نوعين رئيسيين استنادًا إلى ظهور الخلايا السرطانية تحت المجهر، والطبيب يجعل قرارات العلاج على أساس أي نوع منهم، فسرطان الرئة صغير الخلايا يحدث على وجه الحصر تقريبًا لدى المدخنين الشرهين.

أما سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة: فهو مصطلح يحوي عدة أنواع من سرطانات الرئة التي تتصرف بطريقة مشابهة، ويشمل سرطان الخلايا الحرشفية، والغدية وسرطان الخلايا الكبيرة.

الأعراض وعلامات المرض:

وحول الأعراض وعلامات المرض يواصل الدكتور هدير القول إنه عادة لا يسبب علامات وأعراض في مراحله المبكرة، وعلامات وأعراض سرطان الرئة عادة يحدث فقط عندما يحدث تقدم في المرض، ويمكن أن تشمل علامات وأعراض المرض؛ السعال المستمر، سعال دموي، ضيق في التنفس، ألم في الصدر، الصفير، بحة في الصوت، فقدان الوزن بدون سبب، آلام في العظام، صداع.

وأوضح أن العوامل التي قد تؤدي للإصابة بهذا المرض فهي:

التدخين: خطر الإصابة يزداد مع زيادة عدد السجائر اليومية وعدد السنوات بالنسبة للمدخن، فالإقلاع عن التدخين في أي عمر يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بسرطان الرئة، والتعرض للتدخين السلبي، والتعرض لغاز الرادون، والتعرض للمواد المسرطنة: مثل الاسبستوس والزرنيخ والكروم والنيكل.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة: كأحد الوالدين، الأخوة.

علاج سرطان الرئة:

وعن العلاج اختتم الدكتور هدير بالقول: العلاج يعتمد على عدة عوامل، مثل الوضع الصحي العام للمريض، نوع السرطان ودرجته، وخيارات المريض الشخصية فهناك الجراحة وفيه يزيل الجراح منطقة النسيج التي يتواجد فيها الورم السرطاني، بالإضافة إلى هوامش من الأنسجة السليمة المحيطة بها، وتتضمن أنواع الجراحة في: استئصال (قطع) على شكل مثلث من أجل إخراج الجزء الذي يحتوي على الأنسجة السرطانية، استئصال (قطع) الفص الرئوي المصاب لإزالة الأنسجة السرطانية، استئصال الرئة، المعالجة الكيميائية، المعالجة الإشعاعية.

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