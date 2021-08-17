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قام وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان بن عاطي القرشي، والوكيل المساعد ومديرو العموم ومساعدوهم، بزيارة ميدانية لفحص ومعاينة لمحطة الموثوقية الكهربائية بالمسجد الحرام.
واطَّلع "القرشي" على سير الأعمال بالمحطة، والتأكد من موثوقية الشبكة الكهربائية، وسلامة وصول التيار الكهربائي إلى جميع الأحمال بالمسجد الحرام.
وتم أخذ جولة شاملة أيضًا لجميع الأحمال المهمة "critical loads" وعلى رأسها المنظومة الصوتية بالمسجد الحرام، ومنها غرفة تشغيل الصوت بالمسعى، وغرفة تشغيل الصوت الرئيسية بالتوسعة السعودية الثانية.
وأوصى "القرشي" جميع العاملين بالوكالة على بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة الخدمات المقدمة، واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، بما يتوافق مع أعلى المعايير الفنية والهندسية.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 06:59 PM
للتأكد من سلامة المنظومة الصوتية بالمسجد الحرام"القرشي" يطلع على أعمال سلامة وموثوقية الشبكة الكهربائية بالمسجد الحرام
قام وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان بن عاطي القرشي، والوكيل المساعد ومديرو العموم ومساعدوهم، بزيارة ميدانية لفحص ومعاينة لمحطة الموثوقية الكهربائية بالمسجد الحرام.
واطَّلع "القرشي" على سير الأعمال بالمحطة، والتأكد من موثوقية الشبكة الكهربائية، وسلامة وصول التيار الكهربائي إلى جميع الأحمال بالمسجد الحرام.
وتم أخذ جولة شاملة أيضًا لجميع الأحمال المهمة "critical loads" وعلى رأسها المنظومة الصوتية بالمسجد الحرام، ومنها غرفة تشغيل الصوت بالمسعى، وغرفة تشغيل الصوت الرئيسية بالتوسعة السعودية الثانية.
وأوصى "القرشي" جميع العاملين بالوكالة على بذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة الخدمات المقدمة، واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، بما يتوافق مع أعلى المعايير الفنية والهندسية.
، "القرشي" يطلع على أعمال سلامة وموثوقية الشبكة الكهربائية بالمسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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