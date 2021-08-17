محمد بن مسعود - الدمام - ضم نادي روما رسميًّا إلى صفوف فريقه الكروي الأول، مهاجم تشيلسي تامي أبراهام "23 عامًا" بعقد يمتد حتى عام 2026 في صفقة كلفت حزينة ذئاب العاصمة 40 مليون يورو. وسجل أبراهام 30 هدفًا في 82 مباراة مع تشيلسي خلال الفترة من 2016 حتى 2021، وقد فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي. وقال أبراهام عقب انضمامه لذئاب العاصمة: "مسؤولو روما أشعروني بأنهم يريدون التعاقد معي، وكانت رغبتهم واضحة". وأضاف المهاجم الإنجليزي قائلًا: "روما فريق يستحق أن تقاتل من أجله للفوز بالألقاب، لدي خبرة الفوز بالبطولات".

أبراهام إلى روما بعقد يمتدّ حتى عام 2026.. في صفقة الـ40 مليون يورو صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-17 ضم نادي روما رسميًّا إلى صفوف فريقه الكروي الأول، مهاجم تشيلسي تامي أبراهام "23 عامًا" بعقد يمتد حتى عام 2026 في صفقة كلفت حزينة ذئاب العاصمة 40 مليون يورو. وسجل أبراهام 30 هدفًا في 82 مباراة مع تشيلسي خلال الفترة من 2016 حتى 2021، وقد فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي. وقال أبراهام عقب انضمامه لذئاب العاصمة: "مسؤولو روما أشعروني بأنهم يريدون التعاقد معي، وكانت رغبتهم واضحة". وأضاف المهاجم الإنجليزي قائلًا: "روما فريق يستحق أن تقاتل من أجله للفوز بالألقاب، لدي خبرة الفوز بالبطولات". 17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 05:22 PM ضم نادي روما رسميًّا إلى صفوف فريقه الكروي الأول، مهاجم تشيلسي تامي أبراهام "23 عامًا" بعقد يمتد حتى عام 2026 في صفقة كلفت حزينة ذئاب العاصمة 40 مليون يورو. وسجل أبراهام 30 هدفًا في 82 مباراة مع تشيلسي خلال الفترة من 2016 حتى 2021، وقد فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي. وقال أبراهام عقب انضمامه لذئاب العاصمة: "مسؤولو روما أشعروني بأنهم يريدون التعاقد معي، وكانت رغبتهم واضحة". وأضاف المهاجم الإنجليزي قائلًا: "روما فريق يستحق أن تقاتل من أجله للفوز بالألقاب، لدي خبرة الفوز بالبطولات".

، أبراهام إلى روما بعقد يمتدّ حتى عام 2026.. في صفقة الـ40 مليون يورو ،

المصدر : الخليج 365

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