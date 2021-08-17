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في أول مؤتمر صحفي للناطق باسم طالبان: صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة وانتهاء العداوة

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محمد بن مسعود - الدمام - قال: نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين

أعلن الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي، صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة، وقال: "ولا نريد استمرار الحرب بل نسعى لإزالة كل أسبابها."
وقال "مجاهد"، "اعتبارًا من اليوم نعلن انتهاء عداءنا مع كل من وقف ضدنا في أفغانستان."
وتابع القول: "دخلنا العاصمة كابول لحفظ الأمن وحكومة غني خذلتنا وأخلت المواقع الأمنية دون تنسيق.
وأرسل "مجاهد" رسالة طمأنه للعالم كله وقال: "نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين."
وأكد الناطق باسم حركة طالبان احترام المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الأفغان.
وتابع الناطق باسم حركة طالبان القول: "سنعمل على تأمين العاصمة وضواحيها والسفارات والبعثات الدبلوماسية."
وأكد ذبيح الله مجاهد أن حركة طالبان لم تخسر أيًا من مسلحيها عند دخولنا كابول وقال: "بعض المخربين استغلوا الفوضى للعبث في البلاد."

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 06:21 PM

قال: نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين

في أول مؤتمر صحفي للناطق باسم طالبان: صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة وانتهاء العداوة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي، صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة، وقال: "ولا نريد استمرار الحرب بل نسعى لإزالة كل أسبابها."
وقال "مجاهد"، "اعتبارًا من اليوم نعلن انتهاء عداءنا مع كل من وقف ضدنا في أفغانستان."
وتابع القول: "دخلنا العاصمة كابول لحفظ الأمن وحكومة غني خذلتنا وأخلت المواقع الأمنية دون تنسيق.
وأرسل "مجاهد" رسالة طمأنه للعالم كله وقال: "نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين."
وأكد الناطق باسم حركة طالبان احترام المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الأفغان.
وتابع الناطق باسم حركة طالبان القول: "سنعمل على تأمين العاصمة وضواحيها والسفارات والبعثات الدبلوماسية."
وأكد ذبيح الله مجاهد أن حركة طالبان لم تخسر أيًا من مسلحيها عند دخولنا كابول وقال: "بعض المخربين استغلوا الفوضى للعبث في البلاد."

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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