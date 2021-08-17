شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. كلمة الملك سلمان في زيارة سابقة للجنود المرابطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمات تشجعية خلال زيارة سابقة للجنود المرابطين على منطقة الحدود الشمالية.

وقال في كلمته :"الحمد لله انتم تخدمون البلد والأمم الإسلامية، والبلد آمنة ومستقر، وأنا أنقل إليكم تحية الملك عبدالله عبدالعزيز وتقديره لكم".

وأشاد بالجنود المرابطين، وجهودهم في خدمة الوطن والحفاظ على أمن وسلامة المملكة، مجددًا تحياته وشكره لهم.