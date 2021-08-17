شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تحدي الفنانة التشكيلية عهد الشمري لفقدان البصر والإعاقة الجسدية بـ "الألوان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت الفنانة التشكيلية عهد الشمري عن قصتها الملهمة وتحديها للصعاب بعد فقدانها البصر لمدة سنة بعد إصابتها بالتهاب النخاع والعصب البصري.

وقالت "عهد" عن قصتها: "دخلت بغيبوبة تامة في عام 2012 بعد إصابتي بإلتهاب النجاع والعصب البصري وأفيقت بإعاقة جسد ودون بصر لمدة عام"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وعاد البصر إلى "عهد" تدريجيًا بروح فنانة تشكيلية خطفت الأنظار في حائل فكانت متواجدة بالخدمات التطوعية بمختلف القطاعات مشاركة في في بصمة "ألوان" لتوجه رسالة بأن ذوي الإعاقة يستطيعون تسوية كل شئ.

وتابعت: "اتصابت في أضرار في جسمي ودخلت غيبوبة مدة أربع شهور وصحيت من الغيبوبة الأشياء متضررة في جسمي ومصابة بالعمى وكأن في إعاقة كلية بجسمي".

واستكملت قصتها: "قبل فقدان البصر حياتي كانت حياة طبيبعية من المدرسة للبيت كانت أحلامي أحلام بنت في عمر الزهور وبعد الغيبوبة في البداية اختفلت عندي فجأة وجدت نفسي فقدت البصر وكان شئ صعب علي حتى قررت تحدي ذلك وإثبات إن ذووي الإعاقة قادرون على فعل كل شئ".