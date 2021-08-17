شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق نفق وجسر الأمير ماجد بجدة الخميس المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أغلقت أمانة محافظة جدة، نفق الأمير ماجد المتقاطع مع شارع حراء باتجاه الجنوب، وجسر الأمير ماجد مع شارع الشيخ عبدالعزيز بن باز باتجاه الشمال والجنوب، وجاء ذلك بالتعاون مع إدارة المرور.

و أشارت أمانة جدة إلى أن الإغلاق سيكون ابتداءً من الساعة 11 مساءً من يوم الخميس المقبل وحتى الساعة الـ2 ظهراً من يوم الجمعة التالي، من أجل تنفيذ مشروع جسر مشاة بطريق الأمير ماجد بجوار مكتبة جرير.

وأوضحت أن الطرق البديلة التي يمكن استخدامها، خلال مدة الإغلاق، تشمل طريق الأمير متعب، وطريق الأمير فهد، وطريق المدينة المنورة، وطريق الملك عبدالعزيز، لافتة:" يمكن استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع".