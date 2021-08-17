5 مدن سعودية تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 5 مدن سعودية، حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ «24» ساعة الماضية، وسجلت الرياض 86 حالة، وجدة 72، والطائف 38، ومكة المكرمة 24، وأبها 23 حالة تعاف جديدة.

وسجلت جازان ونجران 19 حالة لكل منهما، وسجلت المبرز وبللسمر 17 حالة لكل منهما، وسجلت حائل 16 حالة، وحفر الباطن 15، والجبيل وأملج 14 حالة لكل منهما، وسجلت تبوك 13، وسجلت خميس مشيط والهفوف والخفجي 12 حالة لكل منهم، وسجلت عرعر وبلجرشي 11 حالة لكل منهما.

وتم تسجيل 10 حالات تعاف في كل من الطوال والمدينة المنورة والخبر وينبع، وسجلت 9 حالات في كل من الدرب ويدمة وبريدة، وصامطة والليث، وسجلت 7 حالات في كل من الباحة والريث، و6 حالات في كل من القطيف والظهران والبدع، وسجلت 5 حالات في سميراء وسكاكا وشرورة وفيفا والفرشة.

كما تم تسجيل 4 حالات تعاف في كل من: عقلة الصقور وعنيزة والحناكية والمويه والمذنب والعيص وسجلت 3 حالات في، فرسان وأبو عريش وبقيق، والبدائع ورياض الخبراء وصبيا وتثليث والنعيرية ووادي الدواسر، وسجلت حالتان في كل من: الموسم، وعفيف والدمام وحبونا والزلفى والرس والقريات وقصيباء والقيصومة ومهد الذهب وحوطة بني تميم وظهران الجنوب والقويعية ووادي الفرع وقرية العليا والجفر.

واقتصر التعافي على حالة واحدة في كل من الأسياح ورفائع الجمش وتنومة والحرجة وميقوع والشنان والعارضة والمجمعة وبيشة والدوادمي ومليجة والخرمة والحائط والسليمى والغزالة والبجاديه والسعيرة وصفوى والعيون وظلم وبيش، والقنفذة والعقيق، والعلا وطبرجل والسليل والمزاحمية والحجرة والقرى والخرج وأضم وترج والبشائر.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة.

إلى ذلك أكدت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 704 حالات تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 524,765، وأهابت الوزارة بالجميع بأهمية المسارعة لاستكمال الجرعتين من لقاح كورونا حمايةً من مضاعفات الفيروس.