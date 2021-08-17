المرور السعودي: 3 إجراءات لتجديد الرخصة المنتهية منذ 11 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي، الإجراءات المطلوبة بخصوص رخصة القيادة المنتهية منذ 11 عامًا.

وقال «المرور»، إن المستفيد في تلك الحالة، يمكنه سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ويمكنه تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي»، بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: أراد والدي تجديد الرخصة، بينما هي منتهية منذ ١١ سنة ما الإجراء المطلوبة؟

وكان المرور السعودي، أوضح الإجراءات المطلوبة، حال ضياع الرخصة المنتهية، قبل التقدم بالطلب المتعلق بالتجديد، وقال: إن المستفيد في تلك الحالة يمكنه الإبلاغ والإقرار عن كيفية فقدان رخصة القيادة، وذلك بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب.