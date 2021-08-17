أخبار السعودية..تمديد الإقامة والتأشيرات بضوابط.. وتعميم بشأن الراغبين في استكمال تعليمهم

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل»أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء 14 أغسطس 2021 م منها: تمديد الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة مجانًا لمواطني الدول المعلق القدوم منها، و تعميم بشأن الأميين والراغبين في استكمال تعليمهم.

تمديد الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة مجانًا لمواطني الدول المعلق القدوم منها

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23/2/1443هـ، الموافق 30/9/2021م.

تعميم بشأن الأميين والراغبين في استكمال تعليمهم.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن وزارة التعليم، أصدرت تعميمًا إلى جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية، بشأن حصر الأميين والراغبين في استكمال تعليمهم بمدارس التعليم المستمر لعام 1443هـ.

الزعاق يحدد موعد موسم الصفري ويتحدث عن أطول ليالي السنة

قال خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، إن موسم الصفري يحل بعد ثلاثين يوماً تقريباً، مشيرًا إلى أنه بعد أربعين يوماً تقريباً يتساوى طول الليل مع النهار.

القتل قصاصًا لمواطن في عسير قتل زوجته بضربها بعصا وكويها بالنار

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قتل زوجته بضربها بعصا على رأسها وكويها بالنار، مما أدى إلى وفاتها.

«الجوازات» تكشف طريقة تغيير الصورة في جواز السفر

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن طريقة تغيير الصورة في جواز السفر، مشيرة إلى آلية إصداره وتجديده.

ضبط 4 مصابين بـ«كورونا» في تبوك خالفوا تعليمات العزل الصحي

أعلنت شرطة منطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، ضبط 4 أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

«الصحة» تهيب بالجميع المسارعة لاستكمال جرعتي لقاح كورونا

أهابت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بالجميع بأهمية المسارعة لاستكمال الجرعتين من لقاح كورونا حماية من مضاعفات الفيروس.

طبيب سعودي: نسبة تسوس الأسنان بالمملكة تصل إلى 85%

قال الدكتور عادل الرصيص استشاري طب أسنان الأطفال بوزارة الصحة، إن نسبة تسوس الأسنان في المملكة تتراوح بين 80 و85%.

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بخصوص تحديث أمني في «جوجل كروم»

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عاليًا، بحصوص تحديث أصدرته «جوجل» لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

طوارئ مستشفيات «صحة نجران» تقدم خدماتها لأكثر من 251 ألف مستفيد

قدّمت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة نجران خدماتها لعدد 251323 مستفيدًا، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2021م.

ظاهرة فلكية في سماء السعودية.. أقرب اقتران لكوكبي عطارد والمريخ على قبة السماء

تشهد سماء الوطن العربي الأربعاء، أقرب اقتران لكوكبي عطارد والمريخ على قبة السماء عند غسق المساء؛ حيث سيفصل بينهما أقل من 0.1 درجة بالأفق الغريي، ما سيسمح للكوكبين بمشاركة نفس مجال رؤية التلسكوب.

«سعود الطبية»: 3 فوائد لـ«لقاح كورونا» وهذه آلية عمله

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن أهمية لقاح فيروس كورونا، وكيفية عمله حيث يقلل من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19.

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