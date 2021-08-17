بالفيديو.. الحرم المكي يبدأ استقبال المحصنين من الفئة العمرية 12 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، بدء استقبال الزوار المحصنين من الفئة العمرية 12 عامًا فيما فوق.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو، يوثق استقبال الزوار من الفئة العمرية المذكورة، وذلك بشرط التحصين.

وكانت وزارة الصحة، قد قالت الخميس الماضي، إن نسبة الطلاب متلقي الجرعة الأولى من 12 إلى 18 عاما تتجاوز 80%.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على تويتر أنه «خلال 10 أيام ارتفعت نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عام متجاوزة 80 % بفضل الله، ولمسنا وعيًا كبيرًا؛ حيث إن معظم من تلقوا الجرعة الأولى بادروا بحجز موعد الجرعة الثانية».

وأهابت الوزارة بسرعة الحصول على اللقاح حمايةً للجميع ولعودة دراسية آمنة.

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