«طقس الأربعاء»: أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق سعودية

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس غد الأربعاء، استقرار الأجواء على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

ووفق التقرير عن طقس الأربعاء، يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شماليَّة غربية بسرعة 15-38كم/ساعة. وجنوبية غربية على باب المندب تتحول الى شمالية بسرعة 12-30كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وتتحول ليلًا الى جنوبية بسرعة10-20كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة لطقس الأربعاء: