وزارة الصحة: مرض «الربو» ليس من موانع تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد

الرياض - محمد عبدالله - شددت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، على أن مرض الربو ليس من موانع تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردته الوزارة عبر حسابها الرسمي: الصحة 937، بموقع تويتر.

جاء ذلك ردًا من وزارة الصحة على استفسار مفاده: لدي مرض الربو، وحجزت موعدًا في مركز اللقاح متوافر فيه لقاح «استرازينيكا»، وحضرت في الموعد وتناقشت مع الممرضة بشأن اللقاح وقيل لي: إن لقاح «فايزر» أفضل لي بسبب الربو؛ لكن لا يظهر لي في تطبيق «صحتي» و«توكلنا»، مراكز توافر لقاح فايزر.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ الدراسات والتجارب العلمية أثبتت تقارب اللقاحين من حيث الفاعلية والحماية من الفيروس وكل التطعيمات تم اعتمادها من قبل الجهات المعنية وعلى الجميع المبادرة بأخذ اللقاح أيا كان حسب المتوافر في المراكز.