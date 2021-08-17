وزارة الصحة تجدد التحذير من «الفيروسات المتحورة».. وتوجه «نصيحة وقائية»

الرياض - محمد عبدالله - حثت وزارة الصحة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من «المتحورات سريعة الانتشار»، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق «توكلنا» للحصول على اللقاح.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (569) حالة مؤكدة وتعافي (704) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6502) حالة منها (1295) حالة حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (539698) حالة وحالات التعافي (524765) حالة, فيما تم تسجيل (12) حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى (8431) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.