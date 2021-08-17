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وزارة الصحة تجدد التحذير من «الفيروسات المتحورة».. وتوجه «نصيحة وقائية»

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الرياض - محمد عبدالله - حثت وزارة الصحة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح للوقاية من «المتحورات سريعة الانتشار»، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق «توكلنا» للحصول على اللقاح.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (569) حالة مؤكدة وتعافي (704) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6502) حالة منها (1295) حالة حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (539698) حالة وحالات التعافي (524765) حالة, فيما تم تسجيل (12) حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى (8431) حالة. 

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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