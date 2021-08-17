أداء وإنجاز
أكدت وزارة العدل المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع سقف الأداء والإنجاز.
نظام التوثيق
تضمن نظام التوثيق الجديد العديد من الاختصاصات لكتاب العدل، منها بعض الاختصاصات الجديدة التي انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل مثل: توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيه نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية، بالإضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعودي، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.
دليل رقمي أطلقت وزارة العدل دليلًا رقميًا لخدمات التوثيق المنتقلة حديثًا، وفق نظام التوثيق الجديد، من المحاكم إلى كتابات العدل، ويمكن الإطلاع عليه من خلال هذا الرابط:
https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/Documents/Notarization2021-V01.pdf
اختصاصات لكتاب العدل
- توثيق العقود والإقرارات
- قسمة الأموال المشتركة
- إفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة
- توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعودي
- الطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح
كانت هذه تفاصيل خبر تدقيق ومصادقة 153 ألف طلب لحالات اجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.