تدقيق ومصادقة 153 ألف طلب لحالات اجتماعية

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كشفت وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق تدقيق ومصادقة أكثر من 153 ألف طلب لتوثيق الحالات الاجتماعية، التي انتقلت في يناير الماضي من المحاكم إلى كتابات العدل، وفق نظام التوثيق الجديد. وأوضحت الوزارة أن قائمة الطلبات اشتملت على تصديق عقود النكاح، والزواج، والرضاعة، وتوثيق قرابة، وتوثيق استحقاق تمويل الزواج، التي يمكن الاستفادة منها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز

أداء وإنجاز

أكدت وزارة العدل المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع سقف الأداء والإنجاز.

نظام التوثيق

تضمن نظام التوثيق الجديد العديد من الاختصاصات لكتاب العدل، منها بعض الاختصاصات الجديدة التي انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل مثل: توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيه نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية، بالإضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعودي، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.

دليل رقمي أطلقت وزارة العدل دليلًا رقميًا لخدمات التوثيق المنتقلة حديثًا، وفق نظام التوثيق الجديد، من المحاكم إلى كتابات العدل، ويمكن الإطلاع عليه من خلال هذا الرابط:

https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/Documents/Notarization2021-V01.pdf

اختصاصات لكتاب العدل

- توثيق العقود والإقرارات

- قسمة الأموال المشتركة

- إفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة

- توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعودي

- الطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح