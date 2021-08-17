تشكيل لجنة لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية

وافق مجلس الوزارء في جلسته التي عقدت اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تشكيل لجنة في تشكيل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تكون مهمتها تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، باسم (اللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية).

رسالة الكويت ودعم الجزائر

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الرسالة التي بعثها لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وما تضمنه الاتصال الهاتفي مع أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ من تأكيده وقوف المملكة إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق التي اجتاحت عدداً من المناطق فيها، والتوجيه بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين.

تطورات الأوضاع في أفغانستان

واستعرض مجلس الوزراء إثر ذلك، جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مجدداً موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، واستمرار الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، ما يتيح لشعبه استشراف مستقبل يسود فيه الأمن والاستقرار والتنمية، وكذلك إيقاف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحقه، والتي تعطل جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة.

وأشار المجلس، إلى أن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان الشقيقة، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق.

خدمة ضيوف الرحمن

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء اطمأن على الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، مع بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهرياً، لتقديم أعلى مستوى من العناية والرعاية بضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة التي تضمن سلامتهم وراحتهم وأداء نسكهم وعباداتهم في بيئة صحية آمنة، في ظل ما يمُر به العالم من تفشي جائحة كورونا وتحورها المستمر.

مستجدات الجائحة

وتناول المجلس، مستجدات جائحة كورونا إقليميا وعالمياً، وآخر الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالوضع الصحي في المملكة، في ضوء انخفاض منحنى الإصابات وتدني الحالات الحرجة مع تزايد الإقبال على تلقي اللقاحات التي تجاوزت ( 32 ) مليون جرعة، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة العامة بعون الله تعالى.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية.

- الموافقة على التباحث مع المملكة المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاعتماد.

- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين المملكة وجمهورية موريشيوس.

- التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات.

- التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإحصاء.

- تكليف وزارات الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجاري الأودية والشعاب، ومنع التملك فيها والبناء عليها، وإزالة التعديات التي عليها وعلى روافدها، وتنفيذ كل ما صدر في شأن ذلك من أنظمة وأوامر وقرارات وتعليمات.

- تعيين الدكتور فهد بن عبدالعزيز الربيعة، والدكتور يوهان كارلسون، والدكتور جون نورمان نيوتن أعضاء في مجلس إدارة هيئة الصحة العامة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة.

- تشكيل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، باسم (اللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية).

- ترقية معجب بن عبدالله الدوسري إلى وظيفة ( أمين عام محكمة ) بالمرتبة ( 14) بالمحكمة العليا.

ترقية شعبان بن عبدالله عسيري إلى وظيفة ( مستشار شؤون مجالس بلدية ) بالمرتبة ( 14) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.